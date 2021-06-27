Юрист прокомментировал возможность получить выплату на ребенка в 55 тысяч рублей

«Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до восьми лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере ста процентов от своего среднего заработка. При этом, продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее», — цитириует Петропольского Газета.ru.

Глава юридической компании подчеркнул, что сумма в 55 208 рублей – это средний заработок россиян, вычисленный на основе данных Росстата.

При начислении пособия по временной нетрудоспособности родителю будет учтен его средний заработок. Работник получит 100% от собственной средней заработной платы.

«При этом продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее», — цитирует юриста RT.

В мае замглавы Минтруда Ольга Баталина анонсировала начало выплат родителям по уходу за болеющим ребенком в возрасте до семи лет с августа текущего года в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа.

