Юрист прокомментировал возможность получить выплату на ребенка в 55 тысяч рублей
Возможность получить выплаты по уходу за болеющим ребенком в 55 тысяч рублей прокомментировал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Ранее о такой материальной поддержке семьям рассказали СМИ.
По словам юриста, выплата стала новой формой финансовой помощи российским семьям с детьми, сообщает агентство «Прайм».
«Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до восьми лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере ста процентов от своего среднего заработка. При этом, продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее», — цитириует Петропольского Газета.ru.
Глава юридической компании подчеркнул, что сумма в 55 208 рублей – это средний заработок россиян, вычисленный на основе данных Росстата.
При начислении пособия по временной нетрудоспособности родителю будет учтен его средний заработок. Работник получит 100% от собственной средней заработной платы.
«При этом продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее», — цитирует юриста RT.
В мае замглавы Минтруда Ольга Баталина анонсировала начало выплат родителям по уходу за болеющим ребенком в возрасте до семи лет с августа текущего года в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 538 / сут.
Умерли
133 тыс.+599 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 728 / сут.
- Захарова заявила о нечистоплотности представителей НАТО в политике с Украиной
- В России за сутки зарегистрировано 20 538случаев коронавируса
- Появились рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V»
- В России с 1 июля меняются правила получения пенсий и соцвыплат
- Юрист прокомментировал возможность получить выплату на ребенка в 55 тысяч рублей
- Число погибших при обрушении здания в Майами выросло до пяти
- Стало известно об опасности использования вентилятора в жару
- В США три человека погибли во время стрельбы
- В Индии охранник банка выстрелил в посетителя без маски
- Собянин: в Москве ежедневно госпитализируют около 2 тысяч человек с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru