Россияне рискуют лишиться пенсии в июле
С 1 июля текущего года все социальные выплаты и пенсии в России будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир» или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия, сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлию Финогенову.
Она предупредила, что может возникнуть проблема с получением июльской пенсии, если пожилой человек получал ранее пенсию на карты других платежных систем. Финансист рекомендует сообщить реквизиты карты «Мир», счёта или вклада в отделение ПФР до 1 июля.
Финогенова также сообщила, что если пенсионер не хочет пользоваться услугами банка, то он может получать пенсию через «Почту России», а доставлять е на дом будет почтальон.
Ранее стало известно, что банки смогут подключить карты российской платежной системы «Мир» к Google Pay начиная с 26 октября.
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