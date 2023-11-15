В России с 1 апреля начнется маркировка верхней одежды и спортивных костюмов
Правительство России расширило перечень подлежащих маркировке товаров легкой промышленности, добавив в него в том числе верхнюю одежду и спортивные костюмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина.
«С 1 апреля 2024 года ... вносят в информационную систему мониторинга сведения о маркировке товаров легкой промышленности, а также о вводе товаров легкой промышленности в оборот, их обороте и выводе из оборота», — отмечается в документе.
Маркировать начнут верхнюю одежду из искусственного меха, спортивные или лыжные костюмы, ряд предметов спецодежды, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки. Кроме того, нововведения касаются мужских и женских курток, плащей, пальто, блузок, платьев, юбок, шалей, шарфов, кашне и некоторых других товаров.
Ранее стало известно, что в России готовятся ввести обязательную маркировку консервов, растительных масел, ветеринарных препаратов и кормов для животных в потребительских упаковках. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 сентября следующего года, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru