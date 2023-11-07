Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке учебников
Министерство промышленности и торговли России предложило провести в 2024 году эксперимент по маркировке учебной литературы. Проект постановления опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Ведомство предложило провести эксперимент с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. Проект постановления разработан с учетом инициативы Российского книжного союза.
В Минпромторге заявили, что эксперимент пройдет в интересах производителей и покупателей учебной литературы.
В беседе с РИА Новости замглавы ведомства Екатерина Приезжева допустила, что маркировка косметики и бытовой химии начнется в декабре 2023 года или весной 2024-го, отмечает «Радиоточка НСН».
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