В России с 1 апреля изменят правила сдачи практической части экзамена на водительские права
Новые правила практической части экзамена на водительские права введут в России с 1 апреля 2021 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В новых правилах наибольшие изменения произойдут в практической части экзамена учеников автошкол. Планируется исключить этап «площадка» для будущих водителей легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Для тех, кто хочет получить право управления мопедами, мотоциклами, квадроциклами и трициклами, испытания останутся без изменений и будут по-прежнему проходить на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.
По данным источника агентства, новый административный регламент МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами будет утвержден в начале текущего года. На данный момент документ проходит процедуру согласования в других ведомствах, пишет Газета.ru.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал, чем удобны новые водительские удостоверения и паспорт автомобиля.
«Сейчас ПТС будут переводиться в электронную форму, их сложнее будет подделать. Бумажные нередко подделывали, и инспекторам приходилось буквально с лупой рассматривать водяные знаки на документе», - рассказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru