В России родителям не хватает двух выходных на детей и отдых

«Мы много говорим о семье и семейных ценностях, но когда родители работают с утра до вечера и видят детей только на выходных, в дни, когда нужно и переделать массу дел по дому, и уделить время детям, и отдохнуть самим, это, наверное, не очень благоприятно для семейных ценностей. Европа уже давно почти вся на 35-часовой рабочей неделе. Скандинавия считается капиталистическим социализмом. Они наступательно идут в сторону уменьшения времени труда» - объяснил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН депутат Госдумы Сергей Вострецов рассказал, что 30% российских компаний готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю.