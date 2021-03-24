В России родителям не хватает двух выходных на детей и отдых
Представитель Общественной палаты РФ на пресс-конференции НСН рассказал, что родители должны иметь на семью больше свободного времени.
Первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов рассказал во время пресс-конференции НСН, что в современных условиях родителям требуется больше времени, чтобы быть с семьей и детьми.
«Мы много говорим о семье и семейных ценностях, но когда родители работают с утра до вечера и видят детей только на выходных, в дни, когда нужно и переделать массу дел по дому, и уделить время детям, и отдохнуть самим, это, наверное, не очень благоприятно для семейных ценностей. Европа уже давно почти вся на 35-часовой рабочей неделе. Скандинавия считается капиталистическим социализмом. Они наступательно идут в сторону уменьшения времени труда» - объяснил он.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН депутат Госдумы Сергей Вострецов рассказал, что 30% российских компаний готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru