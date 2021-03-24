В Госдуме объяснили, зачем россиянам четырехдневная рабочая неделя

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: Неделя 4/3. Когда россияне смогут меньше работать?

«Молодежи нужно время, чтобы тратить его на семью, детей, себя, спорт. А более старшему поколению нужно время, чтобы учиться новым технологиям и не отставать от быстрого темпа технологического и информационного прогресса. И это время может быть найдено за счет перехода на 4 дневную рабочую неделю», - заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

О подобных реформах ранее заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Инициативу поддержал и общественный омбудсмен Дмитрий Порочкин, предложив протестировать ее на компаниях-добровольцах.