Треть российских компаний готовы ввести «четырехдневку»
Депутат Госдумы Сергей Вострецов в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что в Японии после такого эксперимента производительность труда повысилась на 40%.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: Неделя 4/3. Когда россияне смогут меньше работать?
«В Японии в прошлом году компания Microsoft перешла с пятидневки на четырехдневку. При этом они не срезали зарплату и оставили отпуска, они остались такими же, как и были. На 40% повысилась производительность труда, на 23% снизилось потребление электроэнергии, вполовину упал расход офисной бумаги, экономия налицо. Все остались довольны, люди стали работать интенсивней. Порядка 30% наших работодателей заявили, что они в принципе могут и готовы в виде эксперимента перейти на такую форму работы», - заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН он рассказал, что в современном мире людям совершенно не хватает времени на себя и адаптацию к технологическому прогрессу.
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