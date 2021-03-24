Треть российских компаний готовы ввести «четырехдневку»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: Неделя 4/3. Когда россияне смогут меньше работать?

«В Японии в прошлом году компания Microsoft перешла с пятидневки на четырехдневку. При этом они не срезали зарплату и оставили отпуска, они остались такими же, как и были. На 40% повысилась производительность труда, на 23% снизилось потребление электроэнергии, вполовину упал расход офисной бумаги, экономия налицо. Все остались довольны, люди стали работать интенсивней. Порядка 30% наших работодателей заявили, что они в принципе могут и готовы в виде эксперимента перейти на такую форму работы», - заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН он рассказал, что в современном мире людям совершенно не хватает времени на себя и адаптацию к технологическому прогрессу.