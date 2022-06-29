В России родители смогут регистрировать детей по месту жительства

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает указывать в свидетельстве о рождении ребенка место жительства родителей, а не место фактического появления ребенка на свет.

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В пояснительной записке к документу отмечалось, что в результате реформы системы родовспоможения в некоторых населенных пунктах были закрыты родильные отделения, а рожениц теперь отправляют в крупные перинатальные центры. Таким образом, в небольших поселениях, городских округах или муниципалитетах, не имеющих роддомов, родители не могут записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы начнут действовать в России с июля 2022 года, в том числе о том, что для получения бесплатной медпомощи теперь необязательно будет иметь при себе полис ОМС.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
ТЕГИ:Дети
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