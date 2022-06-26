Володин рассказал, какие законы вступят в силу в июле
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы начнут действовать в России с июля 2022 года, в том числе о том, что для получения бесплатной медпомощи теперь необязательно будет иметь при себе полис ОМС.
Отмечается, что для этого можно будет просто предъявлять документ, удостоверяющий личность.
В своем Telegram-канале Володин также написал о сокращении срока оформления паспорта и упрощении регистрации по месту жительства. К тому же в некоторых российских регионах, по словам спикера ГД, будет запущен специальный налоговый режим для малого бизнеса, и участникам программы не придется платить страховые взносы.
Другое изменение в законодательстве будет касаться должников: у них смогут списывать деньги, оставляя им прожиточный минимум.
В силу вступает и ряд положений закона о биологической безопасности. Теперь организации должны будут уведомлять профильный орган об исследованиях в области биологической безопасности.
Ранее Вячеслав Володин заявил о необходимости учитывать опыт образовательной системы царской России, сообщает «Газета.ру».
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