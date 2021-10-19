Путин предложил выплачивать 1 млн рублей за рождение третьего ребенка на Дальнем Востоке
Правительство России рассмотрит возможность введения выплаты в 1 млн рублей за рождение третьего и последующего ребенка для жителей Дальнего Востока. Соответствующее поручение дал кабмину президент РФ Владимир Путин, перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что новая мера поддержки жителям Дальневосточного федерального округа должна быть единовременной. Средства будут выделять семьям, зарегистрировавшим ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории ДФО, сообщает РЕН ТВ.
Предполагается, что миллион можно будет потратить только на «приобретение жилого помещения» на Дальнем Востоке либо «оплату расходов на его строительство».
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить доклад по новой мере поддержки до 1 ноября, пишет Газета.ру.
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