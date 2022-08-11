В России резко выросло количество выданных загранпаспортов

По данным ведомства, с января по июнь текущего года было оформлено 2 млн 472 тысяч 623 заграничных паспорта граждан РФ, тогда как в прошлом году - 1 млн 702 тысячи 911 документ.

В министерстве отметили, что количество выданных за шесть месяцев 2022 года загранпаспортов стало самым большим за последние три года.

Ранее находившейся под домашним арестом участнице Pussy Riot Марий Алёхиной удалось пересечь российско-белорусскую границу, не имея загранпаспорта.