В загранпаспорт предложили включить раздел с данными о вакцинации
Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением сделать в загранпаспорте гражданина РФ раздел для данных о наличии вакцин против COVID-19 и актуальных ПЦР-тестирований.
По его словам, раздел избавит от необходимости иметь при себе большое количество документов, которые дают право на законное пересечение государственных границ.
Петров отметил, что даже с нормализацией санитарной обстановки, наличие «прививочных» документов и ПЦР-тестов будет обязательным еще долгое время. Общественник добавил, что внедрение раздела о вакцинации является своевременной и полезной мерой.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН предложил снимать вакцинацию россиян на видео.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru