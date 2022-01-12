В загранпаспорт предложили включить раздел с данными о вакцинации

По его словам, раздел избавит от необходимости иметь при себе большое количество документов, которые дают право на законное пересечение государственных границ.

Петров отметил, что даже с нормализацией санитарной обстановки, наличие «прививочных» документов и ПЦР-тестов будет обязательным еще долгое время. Общественник добавил, что внедрение раздела о вакцинации является своевременной и полезной мерой.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН предложил снимать вакцинацию россиян на видео.

