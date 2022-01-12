В загранпаспорт предложили включить раздел с данными о вакцинации

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением сделать в загранпаспорте гражданина РФ раздел для данных о наличии вакцин против COVID-19 и актуальных ПЦР-тестирований.

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По его словам, раздел избавит от необходимости иметь при себе большое количество документов, которые дают право на законное пересечение государственных границ.

Петров отметил, что даже с нормализацией санитарной обстановки, наличие «прививочных» документов и ПЦР-тестов будет обязательным еще долгое время. Общественник добавил, что внедрение раздела о вакцинации является своевременной и полезной мерой.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН предложил снимать вакцинацию россиян на видео.

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ФОТО: newanons.ru
ТЕГИ:ВакцинацияЗагранпаспортРоссия
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