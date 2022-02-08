В России резко выросло число госпитализаций с коронавирусом

За последние 24 часа в России зарегистрировали 165 643 новых случая коронавируса, при этом число госпитализаций составило 20 185. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Количество попавших в больницы россиян за сутки увеличилось почти вдвое: накануне было госпитализировано 10 843 человека. При этом, по данным оперштаба, за минувшие 24 часа врачи выписали 81 188 пациентов. Кроме того, за сутки было зарегистрировано 698 смертей.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (12 902), Санкт-Петербурге (11 014) и Подмосковье (8 486), пишет «Свободная пресса».

За время пандемии в России подтвердили 13 147 666 случаев коронавируса, 10 706 142 пациента выздоровели, 336 721 пациент скончался.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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