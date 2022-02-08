В России резко выросло число госпитализаций с коронавирусом
За последние 24 часа в России зарегистрировали 165 643 новых случая коронавируса, при этом число госпитализаций составило 20 185. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Количество попавших в больницы россиян за сутки увеличилось почти вдвое: накануне было госпитализировано 10 843 человека. При этом, по данным оперштаба, за минувшие 24 часа врачи выписали 81 188 пациентов. Кроме того, за сутки было зарегистрировано 698 смертей.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (12 902), Санкт-Петербурге (11 014) и Подмосковье (8 486), пишет «Свободная пресса».
За время пандемии в России подтвердили 13 147 666 случаев коронавируса, 10 706 142 пациента выздоровели, 336 721 пациент скончался.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,1 млн+166 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
10,7 млн+81 188 / сут.
- Песков рассказал, когда войска РФ уйдут из Белоруссии
- Адвокат: бывшая жена Павла Мамаева потребовала от него 269 млн рублей
- Роковой промах: Биатлонист Цветков стал четвертым в индивидуальной гонке ОИ
- Лукашенко допустил провокации Запада для введения новых санкций против Белоруссии
- Опубликовано видео смертельной драки боксёра с омоновцем в Бийске
- Слушание нового дела в отношении Навального начнётся 15 февраля
- Депутат Рады назвал Украину «занозой» в международных отношениях
- Глава ФСБ заявил о предотвращении терактов в нескольких регионах России
- СМИ: мужчина покончил с собой в поликлинике на юге Москвы
- Массовые обыски идут в Петербурге из-за вопросов по уборке снега
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru