Россия направила в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки COVID-сертификатов

«В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом. Заявка была подготовлена в соответствии с требованиями ЕС», — рассказали агентству в пресс-службе министерства.

Отмечается, что решения по рассмотрению заявки пока не поступало.

Кроме того, в Минцифры подчеркнули, что интегрировать российскую и европейскую платформы для взаимного считывания COVID-сертификатов возможно, и в случае подключения к инфраструктуре Евросоюза ведомство будет по запросу гражданина дополнительно формировать сертификат о вакцинации по стандартам ЕС.

