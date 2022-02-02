Россия направила в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки COVID-сертификатов

Россия направила в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минцифры.

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«В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом. Заявка была подготовлена в соответствии с требованиями ЕС», — рассказали агентству в пресс-службе министерства.

Отмечается, что решения по рассмотрению заявки пока не поступало.

Кроме того, в Минцифры подчеркнули, что интегрировать российскую и европейскую платформы для взаимного считывания COVID-сертификатов возможно, и в случае подключения к инфраструктуре Евросоюза ведомство будет по запросу гражданина дополнительно формировать сертификат о вакцинации по стандартам ЕС.

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ФОТО: РИА Новости
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