Россия направила в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки COVID-сертификатов
Россия направила в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минцифры.
«В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом. Заявка была подготовлена в соответствии с требованиями ЕС», — рассказали агентству в пресс-службе министерства.
Отмечается, что решения по рассмотрению заявки пока не поступало.
Кроме того, в Минцифры подчеркнули, что интегрировать российскую и европейскую платформы для взаимного считывания COVID-сертификатов возможно, и в случае подключения к инфраструктуре Евросоюза ведомство будет по запросу гражданина дополнительно формировать сертификат о вакцинации по стандартам ЕС.
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