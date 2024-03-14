В России резко подешевели автомобили китайского производства

Издание ссылается на экспертов рынка, которые предполагают, что скидки будут сохраняться до тех пор, пока дилеры не уменьшат имеющиеся на складах остатки. При это благодаря распродажам они смогут сократить расходы на обслуживание кредитов.

Отмечается, что с 1 апреля импортеры не смогут занижать таможенную стоимость автомобилей, что приведёт к росту цен. Поэтому для того, чтобы приобрести китайскую легковушку с внушительной скидкой у россиян осталось несколько недель, после чего дилеры выставят новые ценники.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что темпы роста автокредитования замедлятся из-за роста цен на автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

