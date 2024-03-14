СМИ: В России сократились запасы китайских автомобилей

Дилеры отмечают, что их хватит едва ли на два-три месяца. Как результат на новые машины уже реже предлагают скидки. Ряд дистрибуторов отказались от программ поддержки.

«Уровень дисконтов будет снижаться, так как предпосылок держать долго большие дисконты попросту нет», — заявил замгендиректора по продажам новых автомобилей компании «Авилон» Ренат Тюктеев.

Ранее ЦБ спрогнозировал замедление автокредитования из-за роста цен на машины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

