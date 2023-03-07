В России решили учредить День психолога

В нем уточняется, что срок исполнения поручения - 30 июня 2023 года.

Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН ранее рассказал, почему представители подростковой субкультуры «ЧВК «Рёдан» используют аббревиатуру ЧВК. По его словам, она стала максимально модной в последнее время, потому молодые люди начинают «играть в Пригожина», так как само явление властью признается положительным.



