В России решили учредить День психолога

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и представить предложения об установлении в России профессионального праздника - Дня психолога. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

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В нем уточняется, что срок исполнения поручения - 30 июня 2023 года.

Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН ранее рассказал, почему представители подростковой субкультуры «ЧВК «Рёдан» используют аббревиатуру ЧВК. По его словам, она стала максимально модной в последнее время, потому молодые люди начинают «играть в Пригожина», так как само явление властью признается положительным.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПрофессииПсихология
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