«Внушают, что герой»: «Офицеры России» указали на эффективность помощи для участников СВО
Раньше ветеранам боевых действий давали путевку в санаторий, но сегодня есть масса современных программ, направленных на успокоение психики, отметил в эфире НСН генерал-майор Сергей Липовой.
Создание центра психологической помощи для российских участников спецоперации на Украине необходимо, такая помощь крайне эффективна, учитывая современные психологические программы реабилитации, рассказал председатель Президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с НСН.
Накануне вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать в Москве ресурсный центр психологической помощи российским участникам спецоперации на Украине, а также их семьям. По его мнению, вернувшиеся из зоны боевых действий солдаты и их близкие сталкиваются с «разного рода психологическими проблемами и вопросами адаптации». Так, депутат предложил оказывать психологическую помощь военным как в очном, так и в дистанционном формате. Сергей Липовой считает, что такая инициатива крайне полезна.
«Инициатива исходит не только из Госдумы, но и от других госструктур. Сейчас этот вопрос изучается путем опроса ветеранов боевых действий, участвующих в локальных конфликтах. На этой основе будут созданы рекомендации, по которым будут разрабатываться программы и создаваться подобного рода центры по всей России для оказания психологической поддержки военнослужащим, которые прошли через зону спецоперации. Помощь бывает разная, как и состояние тех, кому эта помощь оказывается. В целом, если психолог профессионал, правильно определил диагноз и объем помощи, то она, безусловно, может помочь», - сказал Липовой.
Он отметил, что раньше в России не было продвинутых психологических программ для ветеранов боевых действий. По словам Липового, сегодня психотерапия шагнула очень далеко и для военных есть как индивидуальные методы реабилитации, так и всеобщие, а также программы с использованием аппаратов и приборов.
«Я сам пять лет был в Афганистане. В то время таких программ не существовало. В основном были средства народного лечения и восстановления. Самая большая программа – это когда тебе доставалась путевка в санаторий и была возможность съездить с женой отдохнуть. На сегодняшний день таких программ может быть большое количество, психотерапия шагнула очень далеко. Такие программы могут быть основаны как на подборе индивидуальных методов реабилитации, так и на общих, собирают группы, проводят тренинги. В основном, это направлено на успокоение психики, на внушение всем нашим ветеранам о нужности и необходимости для нашего общества, о том, что он герой и выполнил свой долг до конца. Это программы, основанные на современных достижениях психотерапии, как методологических, так и с применением разных аппаратов и приборов: минеральные ванны, психотренинги», - резюмировал Липовой.
Ранее, в декабре прошлого года, зампредседателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в пресс-центре НСН отмечала, что психологическая помощь для семей участников спецоперации на Украине необходима. Она указывала, что когда спецоперация завершится и мужчины вернутся домой, женщины должны быть готовы их поддержать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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