«Внушают, что герой»: «Офицеры России» указали на эффективность помощи для участников СВО

Накануне вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать в Москве ресурсный центр психологической помощи российским участникам спецоперации на Украине, а также их семьям. По его мнению, вернувшиеся из зоны боевых действий солдаты и их близкие сталкиваются с «разного рода психологическими проблемами и вопросами адаптации». Так, депутат предложил оказывать психологическую помощь военным как в очном, так и в дистанционном формате. Сергей Липовой считает, что такая инициатива крайне полезна.

«Инициатива исходит не только из Госдумы, но и от других госструктур. Сейчас этот вопрос изучается путем опроса ветеранов боевых действий, участвующих в локальных конфликтах. На этой основе будут созданы рекомендации, по которым будут разрабатываться программы и создаваться подобного рода центры по всей России для оказания психологической поддержки военнослужащим, которые прошли через зону спецоперации. Помощь бывает разная, как и состояние тех, кому эта помощь оказывается. В целом, если психолог профессионал, правильно определил диагноз и объем помощи, то она, безусловно, может помочь», - сказал Липовой.

Он отметил, что раньше в России не было продвинутых психологических программ для ветеранов боевых действий. По словам Липового, сегодня психотерапия шагнула очень далеко и для военных есть как индивидуальные методы реабилитации, так и всеобщие, а также программы с использованием аппаратов и приборов.