«Ни слова об эвтаназии!»: В Госдуме удивлены планами Бурятии усыплять собак
Госдума отклонила семь законопроектов, предполагающих умерщвление животных, а разговоры о «гуманности усыпления» выглядят странными, сказал в эфире НСН Владимир Бурматов.
Госдума не принимала законов, разрешающих эвтаназию животных, заявил в интервью НСН первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее заявил «Ведомостям», что выступает за усыпление бродячих собак, поскольку это «гуманнее, чем держать их в вольере всю жизнь». При этом Госдума 12 июля приняла законопроект, разрешающий властям регионов самостоятельно решать, что делать с бездомными животными.
«Меня это заявление удивило, поскольку в принятом законе нет ни слова об эвтаназии животных, об усыплении или гуманном умерщвлении. Ни о каком умерщвлении животных речи не идет! Более того, все вносившиеся в Госдуму законопроекты, которые касались эвтаназии, были отклонены, их было семь. Особенно меня удивила фраза о том, что умерщвлять гуманнее, чем содержать собак пожизненно. Подождите, с такой логикой мы дойдем до того, что нам еще кого-нибудь будет проще умерщвлять, чем пожизненно содержать. Эвтаназия у нас возможна только в случае, если животное испытывает страдания, больно неизлечимым заболеванием или идет какой-нибудь карантин по бешенству. Здесь нет ни того, ни другого», - сказал Бурматов.
Депутат выразил надежду, что в Бурятии все-таки откажутся от планов усыплять собак.
«Это решение, мало того, что негуманное, я надеюсь, что оно не будет принято в итоге. Во-вторых, непонятно чье это решение? Кто примет решение убивать животных, я не понимаю? Плюс оно не рационально, поскольку это не решение проблемы. Проблема в том, что жители региона выбрасывают на улицу принадлежащих им животных. Они что, из-за массового истребления начнут их меньше выбрасывать? Или, если у них нет финансовой возможности стерилизовать животных, она появится после такого решения? Вред этого решения очевиден, а польза не прослеживается никак», - подчеркнул парламентарий.
Он объяснил руководителям регионов, что люди от них ждут другого.
«Это уже не первый регион такое заявление делает, до этого подобное звучало на Ставрополье. Это попытка пойти по пути наименьшего сопротивления. Но это не те действия, которых ждут люди, они хотят, чтобы их защитили об бездомных животных и проблема была решена, а это не решение», - заключил собеседник НСН.
Вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что власти регионов не смогут своими законами легализовать усыпление животных.
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