В Бурятии будут усыплять бродячих собак

Цыденов сообщил, что после отлова собак с улиц региона их поместят на время в питомник. По мнению главы региона, за это время сбежавших питомцев владельцы успеют забрать домой, а бродячим смогут найти хозяев.

Стерилизация, вакцинация и дальнейшее возвращение бездомных животных на улицу, как утверждает глава Бурятии, не позволяет в полной мере контролировать размножение животных.

12 июля депутаты Госдумы приняли закон, который позволит регионам самостоятельно определять способы регулирования численности бездомных собак и кошек.

Отстрел собак и кошек был полностью запрещен в России с 1 января 2020 года законом «Об ответственном обращении с животными». Он подразумевает гуманный способ контроля популяции собак по международной системе «Отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск» (ОСВВ).

Исполнительный директор общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких сообщил, что поиск бездомным животным новых хозяев - лишь формальность. Усыпление животных, по его словам, не решит проблему нападений бродячих собак на людей, а только усугубит ее. Он назвал возврат к этой практике «несколькими шагами назад».

