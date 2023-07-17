В Бурятии будут усыплять бродячих собак
Власти республики Бурятия намерены усыплять безнадзорных животных. Об этом заявил «Ведомостям» глава региона Алексей Цыденов.
Губернатор является сторонником усыпления уличных собак, он утверждает, что это более гуманный способ по отношению к животным, чем «держать их закрытыми в вольере всю жизнь».
Цыденов сообщил, что после отлова собак с улиц региона их поместят на время в питомник. По мнению главы региона, за это время сбежавших питомцев владельцы успеют забрать домой, а бродячим смогут найти хозяев.
Стерилизация, вакцинация и дальнейшее возвращение бездомных животных на улицу, как утверждает глава Бурятии, не позволяет в полной мере контролировать размножение животных.
12 июля депутаты Госдумы приняли закон, который позволит регионам самостоятельно определять способы регулирования численности бездомных собак и кошек.
Отстрел собак и кошек был полностью запрещен в России с 1 января 2020 года законом «Об ответственном обращении с животными». Он подразумевает гуманный способ контроля популяции собак по международной системе «Отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск» (ОСВВ).
Исполнительный директор общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких сообщил, что поиск бездомным животным новых хозяев - лишь формальность. Усыпление животных, по его словам, не решит проблему нападений бродячих собак на людей, а только усугубит ее. Он назвал возврат к этой практике «несколькими шагами назад».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru