В России развенчали миф о рекордных доходах таксистов

Таксисты в России не зарабатывают баснословные суммы, о которых часто говорят: цифры в 200–500 тысяч рублей отражают валовую выручку, а не чистый доход. Об этом «Газете.ру» рассказал Георгий Шипунов, председатель Центра развития таксопарков.

По его словам, в городах с населением до 500 тысяч человек месячный оборот водителя может достигать 200 тысяч рублей, а в миллионниках — до полумиллиона. Однако из этой суммы необходимо вычесть комиссию агрегатора, оплату автомобиля, топливо, налоги и прочие расходы.

Реальный доход на руки, согласно оценке эксперта, составляет около 60–70 тысяч рублей в месяц в небольших городах и 100–150 тысяч — в крупных мегаполисах, причем при очень напряженном графике. В регионах с низким спросом и высокой конкуренцией чистый заработок может опускаться до 20–50 тысяч рублей.

Шипунов подчеркнул, что многие водители вынуждены таксовать по 10–14 часов ежедневно без выходных, чтобы обеспечить более-менее внятный доход. Разговоры о такси как о работе с офисным графиком и высокой оплатой, по его мнению, не соответствуют действительности.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с НСН усомнился в массовом спросе на таксистов-нелегалов.

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
