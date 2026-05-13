В России развенчали миф о рекордных доходах таксистов

Таксисты в России не зарабатывают баснословные суммы, о которых часто говорят: цифры в 200–500 тысяч рублей отражают валовую выручку, а не чистый доход. Об этом «Газете.ру» рассказал Георгий Шипунов, председатель Центра развития таксопарков.

По его словам, в городах с населением до 500 тысяч человек месячный оборот водителя может достигать 200 тысяч рублей, а в миллионниках — до полумиллиона. Однако из этой суммы необходимо вычесть комиссию агрегатора, оплату автомобиля, топливо, налоги и прочие расходы.