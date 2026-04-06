В России резко вырос спрос на страхование таксистов
Спрос на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков легковым такси (ОСГОП) вырос в январе 2026 года на 72,8%, а в феврале текущего года — на 164,4%. Об этом сообщила компания «Ингосстрах».
Всего за два месяца было заключено 16 тысяч договоров ОСГОП, за весь 2025 год — более 88 тысяч. Отмечается, что доля компании на рынке ОСГОП такси в 2025 году по страховой премии достигла 46,4%.
Как отметил начальник отдела страхования пассажирских перевозок компании «Ингосстрах» Александр Рыбальченко, это свидетельствует о том, что перевозчики стали относиться к защите пассажиров и соблюдению законов более ответственно.
ОСГОП дает возможность пассажирам получить финансовую защиту, если вред будет причинен их имуществу, здоровью или жизни. Оформление такого документа занимает считанные минуты.
