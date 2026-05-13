Депутат Кирьянов усомнился в массовом спросе на таксистов-нелегалов
Меры по обелению экономики помогут искоренить незаконные пассажирские перевозки, объяснил НСН Артем Кирьянов.
Маловероятно, что миллионы россиян пользуются услугами такси вне агрегаторов, кроме того, проблему нелегальных перевозок поможет решить общее обеление экономики, заявил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Аудитория нелегальных каналов вызова такси составляет 22,7 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на данные аппарата зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского и экспертов Объединения самозанятых России. Вместе с тем по данным мониторинга АНО «Цифровые платформы», в 2025 года число публикаций в СМИ, где фигурируют происшествия с участием водителей, работающих вне служб такси, выросло на 71,5%. Кирьянов назвал завышенным интерес к группам и чатам, в которых предлагают нелегальные перевозки.
«Представляется, что эти цифры серьезно завышены. За последние годы я практически не сталкивался с тем, чтобы какие-то перевозки шли через подобные чаты, все в целом ориентируются на основные агрегаторы. Могут существовать какие-то локальные группы с чатом на 10-50 человек. Однако это не миллионы и не десятки миллионов человек. На мой взгляд такие случаи не носят массовый характер и не являются следствием зарегулированности в сфере перевозок. Выбирая перевозчиков, которые по закону никак не отвечают за безопасность, люди должны понимать риски. Мы не будем принимать меры против чатов. В данном случае будем действовать в рамках всего комплекса по обелению экономики. Важно, чтобы люди выходили из тени. Как только это произойдет, закончатся и незаконные перевозки. Какого-то специального регулирования и борьбы с чатами не предполагается», - отметил он.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев заявил НСН, цены на такси могут снизиться лишь с ростом числа водителей. При этом он уточнил, что в «серой» зоне сегодня работает 1,5 миллиона таксистов, напоминает «Радиоточка НСН».
