Аудитория нелегальных каналов вызова такси составляет 22,7 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на данные аппарата зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского и экспертов Объединения самозанятых России. Вместе с тем по данным мониторинга АНО «Цифровые платформы», в 2025 года число публикаций в СМИ, где фигурируют происшествия с участием водителей, работающих вне служб такси, выросло на 71,5%. Кирьянов назвал завышенным интерес к группам и чатам, в которых предлагают нелегальные перевозки.



«Представляется, что эти цифры серьезно завышены. За последние годы я практически не сталкивался с тем, чтобы какие-то перевозки шли через подобные чаты, все в целом ориентируются на основные агрегаторы. Могут существовать какие-то локальные группы с чатом на 10-50 человек. Однако это не миллионы и не десятки миллионов человек. На мой взгляд такие случаи не носят массовый характер и не являются следствием зарегулированности в сфере перевозок. Выбирая перевозчиков, которые по закону никак не отвечают за безопасность, люди должны понимать риски. Мы не будем принимать меры против чатов. В данном случае будем действовать в рамках всего комплекса по обелению экономики. Важно, чтобы люди выходили из тени. Как только это произойдет, закончатся и незаконные перевозки. Какого-то специального регулирования и борьбы с чатами не предполагается», - отметил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев заявил НСН, цены на такси могут снизиться лишь с ростом числа водителей. При этом он уточнил, что в «серой» зоне сегодня работает 1,5 миллиона таксистов, напоминает «Радиоточка НСН».

