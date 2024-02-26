Нарколог объяснил рекордное потребление крепкого алкоголя в России

При этом, по словам собеседника НСН, в стране не наблюдается существенного роста алкоголизма, а склонность к употреблению объясняется психотипом человека.

«Рейтинг трезвости регионов из года в год почти не меняется. Наиболее неблагоприятная ситуация в северных и дальневосточных регионах. Наиболее благоприятная в регионах Северного Кавказа, в том числе по религиозному принципу. Важно понимать, что люди, склонные к алкоголю, обладают определенным психотипом, уязвимостью и предрасположенностью. Человек может быть слесарем в маленьком поселке или топ-менеджером крупной компании в Москве или Санкт-Петербурге – не имеет значения. Болезни и зависимости затрагивают все социально-экономические слои и возрастные группы. Напитки могут быть разными. Бедный человек употребляет водку, самогон или какие-то примеси, содержащие метанол. Обеспеченный человек выбирает дорогие напитки, но результат один. От дорогого коньяка возникает такой же цирроз, как и от дешевой водки», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в начале 2024 года спрос на психологов в России увеличился на 35%. При этом на третьем месте по числу запросов помощь в борьбе с алкогольной зависимостью, напоминает «Радиоточка НСН».

