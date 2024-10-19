В России разработают ГОСТ на подарок для новорожденных

ГОСТ на единый подарок для всех новорожденных страны разработают в России в 2025 году, сообщила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Возвращать воспитание»: Буцкая поддержала показ фильмов о ВОВ в детских лагерях

На форуме «Моя семья - моя крепость», который проходит в Тюмени, Буцкая показала участникам мероприятия каталог с товарами, которые, по ее мнению, стоило бы включить в подарки новорожденным. Среди таких товаров вещи отечественного производства с государственной символикой.

Буцкая посетовала, что на сегодняшний не во всех регионах новорожденные получают такие подарки. Кроме того, разнится и содержание подарка.

Ранее Буцкая в беседе с НСН заявила, что аниматоры, работающие с детьми, должны называться вожатыми, потому что такая профессия существует в трудовом законодательстве России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ГОСТГосдумаДети

Горячие новости

Все новости

партнеры