В России разработают ГОСТ на подарок для новорожденных
ГОСТ на единый подарок для всех новорожденных страны разработают в России в 2025 году, сообщила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
На форуме «Моя семья - моя крепость», который проходит в Тюмени, Буцкая показала участникам мероприятия каталог с товарами, которые, по ее мнению, стоило бы включить в подарки новорожденным. Среди таких товаров вещи отечественного производства с государственной символикой.
Буцкая посетовала, что на сегодняшний не во всех регионах новорожденные получают такие подарки. Кроме того, разнится и содержание подарка.
Ранее Буцкая в беседе с НСН заявила, что аниматоры, работающие с детьми, должны называться вожатыми, потому что такая профессия существует в трудовом законодательстве России.
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