В России разработают ГОСТ на подарок для новорожденных

На форуме «Моя семья - моя крепость», который проходит в Тюмени, Буцкая показала участникам мероприятия каталог с товарами, которые, по ее мнению, стоило бы включить в подарки новорожденным. Среди таких товаров вещи отечественного производства с государственной символикой.

Буцкая посетовала, что на сегодняшний не во всех регионах новорожденные получают такие подарки. Кроме того, разнится и содержание подарка.

Ранее Буцкая в беседе с НСН заявила, что аниматоры, работающие с детьми, должны называться вожатыми, потому что такая профессия существует в трудовом законодательстве России.

