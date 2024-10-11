«Как в трудовом кодексе»: Буцкая призвала переименовать аниматоров в вожатых
В трудовом законодательстве России нет профессии «аниматор», такие люди должны называться вожатыми, сказала НСН Татьяна Буцкая.
Аниматоры, работающие с детьми, должны называться вожатыми, потому что такая профессия существует в трудовом законодательстве России, заявила в эфире НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«В кафе есть детские зоны, где работают так называемые аниматоры. Я лично сидела около детской зоны и слышала, как аниматоры занимаются с детьми шести-восьми лет. Они играли в «Мафию». Я стала их слушать в тот момент, когда услышала фразу аниматора: «Мафия посовещались и решили, что сегодня они убьют Машеньку». Вся игра «Мафия» в принципе построена на том, что кого-то надо убить. И вот тот час, который я сидела, они обсуждали, кого надо убить – Машеньку или Петеньку. Это совершенно не те игры, в которые должны играть наши дети. У нас была игра «Казаки-разбойники», но в ней была направленность не на то, чтобы кого-то убить, а на то, чтобы кого-то спасти. Совершенно разные подходы», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, в трудовом кодексе РФ нет профессии аниматора, следовательно, в случае возникновения спорных ситуаций что-то требовать с таких людей не получится.
«Нет такой профессии, как аниматор. Вообще, это те люди, которые занимаются анимацией, рисуют мультфильмы. Те, кто работают с детьми, называются вожатыми. Если ты даешь непонятное название должности человеку, то и спрашивать с него непонятно что. Соответственно, название у такой профессии должно быть таким, как прописано у нас в трудовом законодательстве», - отметила Буцкая.
Ранее Буцкая в беседе с НСН заявила, что депутаты готовят законопроект, который защитит детей от движения квадроберов. Однако, по ее словам, в каждом громком случае, когда родители выгуливают детей на поводке, стоит разбираться уже сейчас, передает «Радиоточка НСН».
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