«Как в трудовом кодексе»: Буцкая призвала переименовать аниматоров в вожатых

По ее словам, в трудовом кодексе РФ нет профессии аниматора, следовательно, в случае возникновения спорных ситуаций что-то требовать с таких людей не получится.

«Нет такой профессии, как аниматор. Вообще, это те люди, которые занимаются анимацией, рисуют мультфильмы. Те, кто работают с детьми, называются вожатыми. Если ты даешь непонятное название должности человеку, то и спрашивать с него непонятно что. Соответственно, название у такой профессии должно быть таким, как прописано у нас в трудовом законодательстве», - отметила Буцкая.



Ранее Буцкая в беседе с НСН заявила, что депутаты готовят законопроект, который защитит детей от движения квадроберов. Однако, по ее словам, в каждом громком случае, когда родители выгуливают детей на поводке, стоит разбираться уже сейчас, передает «Радиоточка НСН».

