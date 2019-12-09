В России разработали стандарты на экологически чистые продукты

В РФ созданы стандарты для экологически чистых продуктов питания. Как отмечает РБК, их разработкой занимался Росстандарт. Известно, что в общей сложности их было разработано шесть. Четыре из них относятся к правилам производства продуктов питания: без использования ГМО, ультрафиолетовых лучей, ионизирующего излучения, а также с обязательным обособленным производством.

Как отмечает Газета.ру, еще два касаются удобрений, которые могут быть использованы при производстве: должны быть соблюдены нормы по примесям тяжелых металлов. Отмечается, что новый вид продукции будет отличаться от органических продуктов питания - закон о них вступит в силу с 1 января.