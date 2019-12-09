В России разработали стандарты на экологически чистые продукты
В РФ созданы стандарты для экологически чистых продуктов питания. Как отмечает РБК, их разработкой занимался Росстандарт. Известно, что в общей сложности их было разработано шесть. Четыре из них относятся к правилам производства продуктов питания: без использования ГМО, ультрафиолетовых лучей, ионизирующего излучения, а также с обязательным обособленным производством.
Как отмечает Газета.ру, еще два касаются удобрений, которые могут быть использованы при производстве: должны быть соблюдены нормы по примесям тяжелых металлов. Отмечается, что новый вид продукции будет отличаться от органических продуктов питания - закон о них вступит в силу с 1 января.
Ранее НСН писала, что ученые составили список продуктов, которые при регулярном употреблении могут разрушать кишечник из-за вреда для слизистой оболочки. По словам немецких специалистов, чтобы избежать проблем с кишечником, необходимо избегать простых и рафинированных сахаров, которые содержатся в выпечке, шоколаде и мармеладе. Помимо этого, рекомендуется употреблять колбасные изделия не чаще, чем раз в неделю, а маргарин и майонез полностью исключить.
А вот помочь сохранить слизистую кишечника и избежать ее разрушения помогут бананы, рыба, фруктовые каши, а также шпинат и морковь.
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