Московские врачи начали делать экспресс-тесты на COVID-19
Работающие по ОМС государственные медучреждения в Москве на этой неделе начали применять экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом «Радиоточке НСН» рассказал один из врачей и жительница Москвы, у которой брал анализ медик из городской поликлиники.
Экспресс-тест на COVID-19 представляет собой мазок из носоглотки, его результаты видны уже через 15-30 минут. Несмотря на то, что у собеседницы «Радиоточки НСН» экспресс-тест оказался отрицательным, у неё также взяли обычный ПЦР-мазок и сказали ждать результата через несколько дней.
По имеющимся данным, «скорая» в ведомственных учреждениях использует экспресс-тесты уже несколько месяцев. Однако их результаты не имеют юридической силы для постановки диагноза, поэтому дублируются вторым, стандартным мазком, который передаётся в лабораторию.
Экспресс-тесты также доступны в аптеках и частных клиниках.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+25 766 / сут.
Умерли
142 тыс.+726 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+21 832 / сут.
- Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане
- На Украине заявили об отказе Rolls-Royce оснастить украинские катера
- Филиппины получили партию российской вакцины «Спутник V»
- Регулятор ЕС сообщил о новых побочных эффектах вакцин Pfizer и Moderna
- Московские врачи начали делать экспресс-тесты на COVID-19
- В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9
- СМИ: Четверо полицейских погибли в столкновении с талибами в Афганистане
- В зоопарке Токио родились самец и самка большой панды
- СМИ сообщили о слежке российской подлодки за авианосной группой британских ВМС
- На Украине заявили о «зерновом проклятии», которое приведет к вымиранию страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru