Московские врачи начали делать экспресс-тесты на COVID-19

Работающие по ОМС государственные медучреждения в Москве на этой неделе начали применять экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом «Радиоточке НСН» рассказал один из врачей и жительница Москвы, у которой брал анализ медик из городской поликлиники.

Экспресс-тест на COVID-19 представляет собой мазок из носоглотки, его результаты видны уже через 15-30 минут. Несмотря на то, что у собеседницы «Радиоточки НСН» экспресс-тест оказался отрицательным, у неё также взяли обычный ПЦР-мазок и сказали ждать результата через несколько дней.

По имеющимся данным, «скорая» в ведомственных учреждениях использует экспресс-тесты уже несколько месяцев. Однако их результаты не имеют юридической силы для постановки диагноза, поэтому дублируются вторым, стандартным мазком, который передаётся в лабораторию.

Экспресс-тесты также доступны в аптеках и частных клиниках.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиКоронавирус
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