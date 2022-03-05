В России разработали основу для лекарства против нарушений обмена веществ

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета создали растительную субстанцию, которая может послужить основой для новых препаратов для лечения людей с нарушениями обмена веществ, сообщили в пресс-службе вуза, передает ТАСС.

Отмечается также, что препарат может предназначаться и для пациентов со вторым типом диабета.

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По словам авторов работы, в качестве сырья были использованы листья лопуха – в них содержится полисахарид инулин, который способен понижать сахар и холестерин в крови и положительно влияет на микрофлору кишечника.

Увеличение окружности талии может сигнализировать об инсулинорезистентности и нарушениях метаболизма. Об этом ранее рассказала врач, глава медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы // mos.ru
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