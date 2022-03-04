Глава Минздрава заявил, что перебоя в поставках зарубежных лекарств нет
4 марта 202217:35
Российские и иностранные производители лекарств подтверждают продолжение работы. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.
Мурашко по итогам совещания по обеспечению лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций подчеркнул, что заявлений о возможном ограничении поставок лекарств из-за границы не звучало.
На совещании присутствовали представители Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru