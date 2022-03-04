Глава Минздрава заявил, что перебоя в поставках зарубежных лекарств нет

Российские и иностранные производители лекарств подтверждают продолжение работы. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

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Мурашко по итогам совещания по обеспечению лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций подчеркнул, что заявлений о возможном ограничении поставок лекарств из-за границы не звучало.

На совещании присутствовали представители Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора.



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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:Минздрав
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