Врач указала нестандартный признак нарушения метаболизма

Увеличение окружности талии может сигнализировать об инсулинорезистентности и нарушениях метаболизма. Об этом рассказала врач, глава медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.



По мнению специалиста, каждый сезон необходимо обращать внимание на размер своей одежды. «Если она тесна, то это повод пойти к врачу и обследоваться. Это довольно простой способ насторожиться и следить за собой», - отметила Малиновская.

При этом врач добавила, что лишь около 10% жителей России следят за своим весом и качеством потребляемой пищи. По мнению Малиновской, человек, у которого есть какие-то проблемы, вряд ли будет заниматься подсчетом калорий. Она напомнила, что решение следить за рационом нужно принимать осознанно.

Глава медицинского департамента подчеркнула, что здоровому человеку «разогнать» обмен веществ можно лишь с помощью физических нагрузок. «Что у нас поедает избыток энергии и калорий? Работающие мышцы – сердечная, дыхательная», - подытожила эксперт в эфире «Радио 1».

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