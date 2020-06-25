Антитела к COVID-19 могут исчезнуть из организма всего за два месяца

Это открытие сделали ученые в Китае, откуда пошла вспышка коронавирусной инфекции. Они сравнили иммунные реакции людей, переболевших COVID, в результате чего было установлено, что 40 процентов тех, у кого болезнь протекала бессимптомно, и 13 процентов тех, кто заметил наличие вируса, лишились антител. Авторы исследования предостерегают, что тем, кто переболел COVID-19 нельзя выдавать «иммунные паспорта» и разрешать путешествовать или возвращаться на работу. Они утверждают, что наличие антител еще не означает «невосприимчивость к реинфекции».

Результаты исследования китайских врачей вносят довольно пессимистичные коррективы в бытовавшее ранее представление экспертов о том, что определенный процент переболевших коронавирусом, от 30 до 60%, дает так называемый популяционный иммунитет от него. Это – первый путь достижения коллективного иммунитета. Второй путь – вакцинация, на которую очень рассчитывают российские власти, анонсировавшие появление готовой к массовому применению вакцины к осени. Два вида вакцины уже проходят клинические испытания, - сообщал Минздрав. Тот факт, что антитела исчезают всего за два месяца, дает дополнительное основание для прогнозирования осенней волны заболевания. О ней неоднократно предупреждали вирусологи, в том числе на уровне Всемирной организации здравоохранения. Но на днях вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вторая волна коронавируса в России может и не наступить, если люди будут соблюдать меры безопасности. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российское здравоохранение справится со второй волной распространения коронавируса, если она наступит.

Перестраховаться в процессе выхода из ограничений, вызванных первой волной коронавируса, предпочитают в ряде российских регионов, в частности, в Новосибирской области. Там действие режима самоизоляции решением губернатора продлено. Надолго ли, пока неизвестно. Не торопятся с отменой остающихся ограничений и в Москве: как заявил мэр столицы Сергей Собянин, проводить массовые мероприятия и фестивали в городе пока рано, вернуться к этому вопросу он обещал в июле. Кроме того, он попросил родителей пока воздержаться от отправления детей в детские сады. Вместе с тем, он заверил, что никаких административных ограничений в этом вопросе нет. В Подмосковье со следующего понедельника в каждом детском саду открываются дежурные группы, однако о полном открытии детсадов пока речи не идет, - сообщили в областной администрации.

