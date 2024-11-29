Китай усложнит продажу в Россию техники и химии с 1 декабря
Китай усложнит продажу в Россию техники и химии с 1 декабря, с этого момента вступают в силу обновленные правила экспортного контроля для товаров двойного назначения, проверки будут ужесточены.
Гендиректор компании Atvira Екатерина Кизевич рассказала, что ограничения коснутся также металлов, IT-оборудования и комплектующих. В отрасли опасаются, что это приведет к удорожанию конечной продукции, так как теперь компаниям придется выстраивать новые логистические цепочки, пишут «Известия».
Аналитики объясняют, что Китай все больше страдает от давления США на фоне взаимодействия с Россией.
Обеспокоены давлением со стороны США и китайские банки. Так, стало известно, что Китай блокирует счета неподсанкционных российских компаний, которые зарегистрированы в Гонконге, Турции и России.
По данным аналитиков, привести к блокировке может любое совпадение юридического адреса с адресом компании, которая оказалась под санкциями. Таким образом, любые компании, связанные с Москвой, проходят дополнительные проверки. По такой схеме уже работают Chouzhou Commercial и Bank of China.
Проблема взаимодействия России и Китая не решится до тех пор, пока финансовые власти КНДР будут стараться максимально снизить риск последствий взаимодействия с РФ, сказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Радиоточке НСН».
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