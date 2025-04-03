МВД: Обновленную концепцию миграционной политики представят осенью

Выступая на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда, он напомнил, что данная работа ведётся по поручению главы государства Владимира Путина.

«Обновлённая концепциея миграционной политики РФ будет доложена сначала в правительство - осенью, а затем и президенту страны», - отметил Горовой.

Ранее Владимир Путин заявил, что обновлённую концепцию миграционной политики следует принять уже в 2025 году, сообщает RT.

