В России расширили рейтинг отелей для деловых мероприятий

Рейтинг этого года стартовал весной, летом был проведен первый этап, по итогам которого был составлен список отелей, которые в дальнейшем будут оценивать эксперты. В него вошли 2 320 отелей со всей России. Методика исследования включает более 95 критериев оценки и основана на объективных данных, позволяющих оценить уровень сервиса, качество инфраструктуры и удобство размещения гостей деловых мероприятий.

В сентябре стартовал новый этап рейтинга - опросы экспертов и сбор первичной информации об отелях в формате запросов от реальных клиентов. В ноябре состоится презентация предварительных результатов рейтинга, а в конце года начнется очная оценка отелей, предполагающих их инспекцию “тайными покупателями” - экспертами рейтинга.

Подведение итогов Всероссийского рейтинга отелей для деловых мероприятий 2025 и награждение лучшей сотни состоится в начале следующего года на специальной церемонии, которую планируется провести в одном из престижных московских отелей.

