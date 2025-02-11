В отрасли назвали ключевую проблему делового туризма в России

Собеседница НСН отметила, что постоянная работа с корпоративными клиентами обернется пользой для отеля, однако под них важно подстраиваться.

«Важны также скорость ответа на запросы, то, что пишет отель про себя, о чем умалчивает. Стандартная проблема отеля — прислали запрос на определенную дату, а только через неделю приходит ответ, что эти даты заняты. Почему нельзя было написать об этом сразу и предложить другой вариант? Корпоративную группу очень часто можно подвинуть. Наша задача — объяснить рынку, что корпоративный клиент, конечно, странный, чудной, со своими специфическими запросами, но если с ним работать на постоянной основе, это хороший и благодарный рынок, просто под него нужно немного подстроиться. Далеко не все отели это понимают», — подчеркнула она.

В заключение Колесникова отметила, что сегодня активно расширяется география делового туризма.

«Есть восемь-десять проверенных направлений: Сочи, Санкт-Петербург, Ленинградская область и другие. Однако приходится открывать новые направления и объяснять людям, что там есть куда поехать, хотя и имеются некоторые недоработки. Ценно, что люди слышат это, хотят работать, появляется интерес что-то поменять, не ехать в избитые направления. Например, в этом плане можно отметить Владивосток. Сегодня наблюдается бум в сфере делового туризма, сейчас все вывозят своих клиентов, своих партнеров, растет количество мероприятий», — подытожила она.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников заявил, что средняя цена проживания в российских гостиницах значительно выросла в 2024 году, в Москве рост достиг 39%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

