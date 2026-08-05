В России мужчины чаще женщин верят в любовь с первого взгляда

В исследовании, подготовленном к выходу сериала «Нам кранты», приняли участие свыше 2, 3 тысячи человек. Опрос показал, что 20% опрошенных готовы изменить привычки ради любимого человека, а 18% решились бы на переезд.

Кроме того, 82% респондентов отметили, что хорошо помнят свою первую любовь. При этом 47% опрошенных уточнили, что впервые испытали романтические чувства в 14-17 лет, еще 19% столкнулись с подобным опытом в 10-13 лет. Наиболее часто, в 37% случаев, первая любовь была безответной.

Среди романтичных жестов 19% мужчин выделяют цветы без повода. Женщины (21%) же чаще отдают предпочтение неожиданной помощи в решении важной для партнера проблемы.

Ранее врач-психиатр Наталья Бирина сообщила НСН, что партнеры в паре не должны быть старше друг друга более чем на 10 лет, иначе люди просто не будут понимать друг друга

