В России раскрыли новую схему мошенничества с оповещениями о БПЛА

Мошенники начали обманывать россиян с помощью ложных Telegram-каналов об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как рассказали «Ленте.ру» в компании F6, конечной целью преступников является выманивание денег у жертв.

Злоумышленники распространяют ссылки на каналы с названиями, начинающимися со слова «Радар», через открытые домовые и районные чаты. В качестве приманки используются обещания «специального канала для оповещения», работающего якобы без мобильной связи, или групп городов с объявлениями о продаже конфискованных автомобилей.

При переходе по ссылке пользователь попадает в бот, который требует подписаться на другие ресурсы, включая «главный новостной канал страны» и «основной канал ЧП». Аналитики предупреждают, что такие переадресации направлены на массовую подписку людей на различные Telegram-боты.

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Через несколько дней, недель или месяцев мошенники могут сменить названия этих каналов и начать рассылать фишинговые ссылки или вредоносные файлы под видом фотографий, видео и полезных приложений.

Конечная цель преступников заключается в выманивании у жертв собственных накоплений под различными предлогами. Мошенники активно продвигают свои схемы именно на фоне массовых атак беспилотников, когда люди особенно заинтересованы в получении оперативной информации.

Между тем депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, направленный на дополнительную защиту граждан от кибермошенников, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Полегенько Александр
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