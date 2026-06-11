В России раскрыли новую схему мошенничества с оповещениями о БПЛА

Мошенники начали обманывать россиян с помощью ложных Telegram-каналов об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как рассказали «Ленте.ру» в компании F6, конечной целью преступников является выманивание денег у жертв.

Злоумышленники распространяют ссылки на каналы с названиями, начинающимися со слова «Радар», через открытые домовые и районные чаты. В качестве приманки используются обещания «специального канала для оповещения», работающего якобы без мобильной связи, или групп городов с объявлениями о продаже конфискованных автомобилей.

При переходе по ссылке пользователь попадает в бот, который требует подписаться на другие ресурсы, включая «главный новостной канал страны» и «основной канал ЧП». Аналитики предупреждают, что такие переадресации направлены на массовую подписку людей на различные Telegram-боты.