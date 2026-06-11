В России раскрыли новую схему мошенничества с оповещениями о БПЛА
Мошенники начали обманывать россиян с помощью ложных Telegram-каналов об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как рассказали «Ленте.ру» в компании F6, конечной целью преступников является выманивание денег у жертв.
Злоумышленники распространяют ссылки на каналы с названиями, начинающимися со слова «Радар», через открытые домовые и районные чаты. В качестве приманки используются обещания «специального канала для оповещения», работающего якобы без мобильной связи, или групп городов с объявлениями о продаже конфискованных автомобилей.
При переходе по ссылке пользователь попадает в бот, который требует подписаться на другие ресурсы, включая «главный новостной канал страны» и «основной канал ЧП». Аналитики предупреждают, что такие переадресации направлены на массовую подписку людей на различные Telegram-боты.
Через несколько дней, недель или месяцев мошенники могут сменить названия этих каналов и начать рассылать фишинговые ссылки или вредоносные файлы под видом фотографий, видео и полезных приложений.
Конечная цель преступников заключается в выманивании у жертв собственных накоплений под различными предлогами. Мошенники активно продвигают свои схемы именно на фоне массовых атак беспилотников, когда люди особенно заинтересованы в получении оперативной информации.
Между тем депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, направленный на дополнительную защиту граждан от кибермошенников, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России раскрыли новую схему мошенничества с оповещениями о БПЛА
- В Госдуме усомнились в реализации визовых ограничений для граждан России
- Косметолог назвала неочевидную причину ускоренного старения у россиян
- Россиян предупредили об опасности переедания в жару
- Не туда зашла: Почему в Турции задержали звезду «Великолепного века»
- Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке ряда товаров
- В Пентагоне объявили эвакуацию из-за возможной угрозы в воздухе
- Не массовая история: Почему рубины не станут новым биткоином
- «Узбекистан, а не Кюрасао»: Автор «камерунского чуда» ждет сенсаций от ЧМ-2026
- Собьём как Storm Shadow: Почему вражеские ракеты «Фламинго» долетели до Чувашии