Эксперт сообщил, как мошенники массово обманывают дачников
Мошенники начали массово рассылать владельцам дачных участков поддельные требования об оплате штрафов за якобы допущенные нарушения земельного законодательства. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
По его словам, злоумышленники предлагают оплатить взыскание со скидкой по указанной ссылке. Однако переход по такому адресу может привести к потере доступа к порталу «Госуслуги». Эксперт подчеркнул: единственным законным основанием для оплаты является постановление о назначении административного наказания.
Щербаченко уточнил, что в действительном документе обязательно должны присутствовать подпись главного государственного инспектора региона или его заместителя, а также печать территориального органа Росреестра. Отсутствие этих реквизитов — верный признак подделки.
Доцент отметил, что любые сообщения с угрозами немедленного штрафа за нарушения на даче являются ложными. Росреестр, по его словам, привлекает к ответственности исключительно после проведения проверки и оформления соответствующего протокола.
Эксперт призвал собственников участков внимательно проверять реквизиты получаемых документов и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они маскируются под официальные уведомления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Путин обсудил с Решетниковым регулирование скидок на маркетплейсах
- Эксперт раскрыл суть меморандума США и Украины по военным технологиям
- Трамп допустил возможность визита в Россию и заключения сделки по Украине
- Эксперт сообщил, как мошенники массово обманывают дачников
- «Стадионные кричалки»: Почему Шакира снова стала голосом чемпионата мира по футболу
- Учительница Путина раскрыла, каким будущий президент был в школе
- Журавлёв предупредил Европу о фатальных последствиях применения «Сармата»
- Над Брянской и Белгородской и областями сбили 14 украинских БПЛА
- Решетников отчитался Путину о 10-процентном росте экономики России
- Вскрыть Шекспира: Как Юра Борисов справится с ролью Гамлета на сцене МХТ