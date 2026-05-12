Эксперт сообщил, как мошенники массово обманывают дачников

Мошенники начали массово рассылать владельцам дачных участков поддельные требования об оплате штрафов за якобы допущенные нарушения земельного законодательства. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По его словам, злоумышленники предлагают оплатить взыскание со скидкой по указанной ссылке. Однако переход по такому адресу может привести к потере доступа к порталу «Госуслуги». Эксперт подчеркнул: единственным законным основанием для оплаты является постановление о назначении административного наказания.

Щербаченко уточнил, что в действительном документе обязательно должны присутствовать подпись главного государственного инспектора региона или его заместителя, а также печать территориального органа Росреестра. Отсутствие этих реквизитов — верный признак подделки.

Доцент отметил, что любые сообщения с угрозами немедленного штрафа за нарушения на даче являются ложными. Росреестр, по его словам, привлекает к ответственности исключительно после проведения проверки и оформления соответствующего протокола.

Эксперт призвал собственников участков внимательно проверять реквизиты получаемых документов и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они маскируются под официальные уведомления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Николай Гынгазов
