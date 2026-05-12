Эксперт сообщил, как мошенники массово обманывают дачников

Мошенники начали массово рассылать владельцам дачных участков поддельные требования об оплате штрафов за якобы допущенные нарушения земельного законодательства. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По его словам, злоумышленники предлагают оплатить взыскание со скидкой по указанной ссылке. Однако переход по такому адресу может привести к потере доступа к порталу «Госуслуги». Эксперт подчеркнул: единственным законным основанием для оплаты является постановление о назначении административного наказания.