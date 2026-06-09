Принят закон о «красной кнопке» на «Госуслугах» и других мерах против мошенников
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, направленный на дополнительную защиту граждан от кибермошенников. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, документ предусматривает маркировку международных телефонных звонков, при этом россияне смогут установить самозапрет на их получение.
На портале «Госуслуги» будет введена «красная кнопка». Как пишут «Известия», гражданин, заподозривший, что стал жертвой мошенников, сможет с её помощью оперативно приостановить выполнение дистанционных денежных операций.
Также закон устанавливает предельное количество банковских карт - один человек сможет оформить не более 20 штук.
Ранее Госдума одобрила законопроект, обязывающий банки компенсировать средства клиентов, ставших жертвами мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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