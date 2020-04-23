В России провели почти 2,5 млн тестов на коронавирус

Ранее НСН сообщала, что в Минздраве Подмосковья заявили о получении положительного результата на коронавирус у 60 сотрудников Люберецкой больницы. Всего в медицинском учреждении работает 2,9 тыс. человек. Отмечается, что был установлен круг лиц, с которыми контактировали зараженные, они находятся под наблюдением. В настоящее время в больничном корпусе проводится дезинфекция, он закрыт.

Еще один крупный очаг коронавирусной инфекцией выявлен в больнице №2 во Владивостоке. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. В правительстве региона добавили, что в общей сложности за минувшие сутки официально подтверждены 74 новых случая заражения COVID-19, сообщает телеканал 360.

Как заявил Кожемяко, на лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжёлых пациентов, один — на аппарате ИВЛ. Кроме того, по его словам, на карантин помещены 159 человек, в обсерваторах находятся 250

