В России провели почти 2,5 млн тестов на коронавирус
В России сделано более 2,4 миллиона тестов на выявление COVID-19. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также подчеркнули, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находится 151 тысяча человек, пишет Москва 24.
Ранее НСН сообщала, что в Минздраве Подмосковья заявили о получении положительного результата на коронавирус у 60 сотрудников Люберецкой больницы. Всего в медицинском учреждении работает 2,9 тыс. человек. Отмечается, что был установлен круг лиц, с которыми контактировали зараженные, они находятся под наблюдением. В настоящее время в больничном корпусе проводится дезинфекция, он закрыт.
Еще один крупный очаг коронавирусной инфекцией выявлен в больнице №2 во Владивостоке. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. В правительстве региона добавили, что в общей сложности за минувшие сутки официально подтверждены 74 новых случая заражения COVID-19, сообщает телеканал 360.
Как заявил Кожемяко, на лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжёлых пациентов, один — на аппарате ИВЛ. Кроме того, по его словам, на карантин помещены 159 человек, в обсерваторах находятся 250
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru