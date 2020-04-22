Новости за ночь: Массовое тестирование на антитела к COVID-19 может стартовать в мае

Сразу несколько российских разработчиков готовятся зарегистрировать свои диагностические наборы для выявления в крови антител к новому коронавирусу COVID-19, пишут «Известия». По данным издания, к концу недели первый лабораторный образец планируют получить в Казанском федеральном университете. Он будет представлять собой экспресс-систему, похожую на тест полоски для определения беременности. Результат станет известен уже через 10-15 минут.

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К концу этой же недели свою тест-систему собирается зарегистрировать НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, говорится в материале. Учёные прежде хотят убедиться на практике, что есть связь между наличием антител и неспособностью вируса размножаться после взаимодействия с ними.

Частные лаборатории уже договариваются с отечественными и зарубежными производителями о производстве и продаже таких тест-систем. Так, в «Инвитро» рассчитывают, что это случится уже в мае.

Роспотребнадзор сообщил о запуске тестирования на антитела к новому коронавирусу с 14 апреля, его проводят для медицинского персонала. Этот диагностический набор разработали в новосибирском центре «Вектор».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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