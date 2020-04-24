В России проведено более 2,5 млн тестов на COVID-19

В России проведено свыше 2,55 млн лабораторных исследований на определение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзора. Специалисты ведомства подчеркивают, что в течение последних суток было проведено более 150 тысяч тестов на COVID-19.

Кроме того, в Роспотребнадзоре добавили, что под медицинским наблюдением в России – из-за подозрения на коронавирусную инфекцию – остаются более 161 тысячи человек.