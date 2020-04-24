В России проведено более 2,5 млн тестов на COVID-19
В России проведено свыше 2,55 млн лабораторных исследований на определение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзора. Специалисты ведомства подчеркивают, что в течение последних суток было проведено более 150 тысяч тестов на COVID-19.
Кроме того, в Роспотребнадзоре добавили, что под медицинским наблюдением в России – из-за подозрения на коронавирусную инфекцию – остаются более 161 тысячи человек.
Ранее стало известно, что единственный пациент в Ненецком автономном округе с коронавирусной инфекцией выздоровел и выписан из больницы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на врио губернатора округа Юрия Бездудного.
По его словам, пациент получил два отрицательных результата при сдаче теста на наличие коронавируса. Он отметил, что других случаев заражения в регионе на зафиксировано.
Коронавирус у выписанного пациента был выявлен 9 апреля по его прибытию в аэропорт. Как заявил Бездудный, это доказывает эффективность мер профилактики распространения коронавируса, применяемых в авиагавани.
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