Лечение в Коммунарке проходят более 400 пациентов с COVID-19

Более 400 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией проходят лечение в Коммунарке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач медучреждения Денис Проценко. Он также подчеркнул, что 28 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По словам Проценко, за минувшие сутки в больницу поступили 75 человек, выписаны были 73 пациента, подчеркивает RT.

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Напомним, 15 апреля стало известно, что главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса. Денис Проценко на своей странице в Facebook написал, что выходит из режима самоизоляции.

О том, что медик заразился COVID-19 от пациентов, стало известно 31 марта, напоминает RT. Спустя несколько дней директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что болезнь у главврача больницы в Коммунарке протекает не в тяжелой форме.

Ранее НСН писала, что член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин считает, что главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко необходимо присвоить звание героя России. Об этом говорится на сайте СПЧ. Там отмечается, что правозащитники должны обратиться с таким предложением к Владимиру Путину.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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