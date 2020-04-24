Лечение в Коммунарке проходят более 400 пациентов с COVID-19

Напомним, 15 апреля стало известно, что главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса. Денис Проценко на своей странице в Facebook написал, что выходит из режима самоизоляции.

О том, что медик заразился COVID-19 от пациентов, стало известно 31 марта, напоминает RT. Спустя несколько дней директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что болезнь у главврача больницы в Коммунарке протекает не в тяжелой форме.

Ранее НСН писала, что член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин считает, что главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко необходимо присвоить звание героя России. Об этом говорится на сайте СПЧ. Там отмечается, что правозащитники должны обратиться с таким предложением к Владимиру Путину.

