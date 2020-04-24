Лечение в Коммунарке проходят более 400 пациентов с COVID-19
Более 400 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией проходят лечение в Коммунарке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач медучреждения Денис Проценко. Он также подчеркнул, что 28 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
По словам Проценко, за минувшие сутки в больницу поступили 75 человек, выписаны были 73 пациента, подчеркивает RT.
Напомним, 15 апреля стало известно, что главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса. Денис Проценко на своей странице в Facebook написал, что выходит из режима самоизоляции.
О том, что медик заразился COVID-19 от пациентов, стало известно 31 марта, напоминает RT. Спустя несколько дней директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что болезнь у главврача больницы в Коммунарке протекает не в тяжелой форме.
Ранее НСН писала, что член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин считает, что главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко необходимо присвоить звание героя России. Об этом говорится на сайте СПЧ. Там отмечается, что правозащитники должны обратиться с таким предложением к Владимиру Путину.
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