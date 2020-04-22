В России проведено более 2 млн тестов на COVID-19

В России проведено более 2,2 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Кроме того, там подчеркнули, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются 145 тысяч человек, сообщает RT.

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Между тем, по состоянию на 22 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 2 564 038 человек. Об этом сообщается на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса. Источник подчеркивает, что в общей сложности с начала пандемии скончались более 177 тысяч человека. Справиться с COVID-19 смогли более 681 тысячи инфицированных.

Что касается России, то по данным на 21 апреля, на территории нашей страны выявлено более 52 тысяч случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зафиксировано 5 642 новых случая заражения COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
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