В ООН предупредили о голоде «библейского масштаба» из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса население Земли может столкнуться с голодом «библейских масштабов» - это произойдет в том случае, если человечество не обеспечит себе продовольственную безопасность. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Он подчеркнул, что в настоящий момент в мире голодает 821 млн человек. При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран, в десять из которых (примерно по 1 млн человек) уже страдают от недоедания, пишут Известия.

Для того, чтобы не усугублять ситуацию , по словам Бизли, необходимо начинать начать действовать прямо сейчас — во время пандемии короновируса не допустить перебои с финансированием и в торговле, сообщает телеканал 360.

В свою очередь первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что РФ уделяет большое внимание оказанию гуманитарной помощи. По его словам, наша страна ежегодно выделяет на эти цели более $40 млн, отмечает RT.