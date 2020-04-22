В ООН предупредили о голоде «библейского масштаба» из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса население Земли может столкнуться с голодом «библейских масштабов» - это произойдет в том случае, если человечество не обеспечит себе продовольственную безопасность. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.
Он подчеркнул, что в настоящий момент в мире голодает 821 млн человек. При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран, в десять из которых (примерно по 1 млн человек) уже страдают от недоедания, пишут Известия.
Для того, чтобы не усугублять ситуацию , по словам Бизли, необходимо начинать начать действовать прямо сейчас — во время пандемии короновируса не допустить перебои с финансированием и в торговле, сообщает телеканал 360.
В свою очередь первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что РФ уделяет большое внимание оказанию гуманитарной помощи. По его словам, наша страна ежегодно выделяет на эти цели более $40 млн, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опасается, что страна может погрузиться в голод в течение месяца связи с пандемией коронавируса. Произойти это может из-за принятых мер по противодействию распространению заболевания, написал он в соцсетях. В связи с ограничениями многие предприятия остановили работу, а небольшие компании вообще вынуждены закрываться.
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх № 1 сейчас». — цитирует «Свободная пресса» Авакова.
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