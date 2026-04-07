В России произошел второй сбой интернета
Россияне заявили о сбое в работе интернета, сообщают «Известия».
Речь идет о работе банков, интернет-сервисов и мобильных операторов. По данным сервиса «Сбой.РФ», жалобы направили пользователи МТС, «Билайна», «Мегафона». Также были зафиксированы неполадки в работе у ВТБ и «Альфа-банка».
Помимо этого, жалобы отправили пользователи «Ростелекома», «Кинопоиска», «Иви» Rutube.
3 апреля в России произошел масштабный сбой в работе финансовой инфраструктуры. Тогда проблемы возникли у крупнейших банков , а также у Системы быстрых платежей. Сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская извинилась перед РКН, что связала сбой у банков с блокировкой VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
