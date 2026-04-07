ВЦИОМ: Рейтинг «Единой России» обвалился до минимума с 2021 года

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, по состоянию на 22 марта рейтинг партии опускался до 29,3% — самой низкой с декабря 2021 года. С начала года показатель снизился более чем на 3 пункта, а по сравнению с рекордными значениями начала 2024 года — партия потеряла более 14 пунктов, или примерно треть.

Как заявил в Telegram политолог Илья Гращенков, причина изменений — усиление ограничительных практик, тема цифровых прав, раздражение из-за сбоев интернета и его контроля.

Блокировка Telegram и иные ограничения вряд ли обрушат явку на выборах в Госдуму в сентябре, однако происходящее существенно подорвет рейтинг «Единой России». Об этом НСН заявил президент Российской ассоциации по связям с общественностью, политолог Евгений Минченко.

