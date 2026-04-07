Правительство РФ выступило против запрета на зарубежную недвижимость для чиновников

С такой инициативой выступала партия КПРФ. В пояснительной записке к документу говорилось, что «в условиях колоссального санкционного давления» на Москву «наличие имущества в любом иностранном государстве может послужить дополнительным рычагом давления» на представителей власти. По словам парламентариев, в 2021 году недвижимость за рубежом имели 12 депутатов Госдумы.

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ признала инициативу «заслуживающей внимания», но указала, что проверка соблюдения чиновниками и депутатами запрета «в текущих международных условиях может быть затруднительной в зависимости от законодательства соответствующего иностранного государства». В кабмине отметили, что документ нуждается «в существенной доработке».

Ранее Госдума приняла закон об отмене деклараций доходов для чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

